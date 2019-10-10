Almanya'daki silahlı saldırı

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde dün meydana gelen silahlı saldırının mevcut bilgilerine göre, olayın bir kişinin geçekleştirdiği aşırı sağcı bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Bakan Lambrecht, Karlsruhe kentinde Federal Başsavcı Peter Frank ile saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Saldırganın antisemitik ve aşırı sağcı yaklaşımlarla hareket ettiğini varsaydıklarını belirten Lambrecht, "Mevcut bilgilere göre bu, bir kişinin geçekleştirdiği aşırı sağcı bir terör saldırısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lambrecht, saldırganın Halle'deki sinagogu hedef aldığını söyleyerek, ancak saldırganın sinagoga girmeyi başaramadığını ifade etti.

Aşırı sağcılık en büyük tehditlerden biridir

Ülkede aşırı sağcı şiddetin arttığını ve agresif bir hal aldığını tespit ettiklerine işaret eden Lambrecht, "Bu (aşırı sağcılık), karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditlerden biridir. Bundan dolayı hukuk devletinin tüm araçlarıyla, bu tehdide karşı çıkmamız lazım." diye konuştu.

Lambrecht, internet üzerinden artan nefreti ve kışkırtıcılığı artık daha fazla kabul etmeyeceğini belirterek, buna karşı önlemler almak için önerilerde bulunacağını vurguladı.

Bakan Lambrecht, Almanya'daki Yahudi yaşamın daha iyi korunması gerektiğinin altını çizdi.

Yaşanan terördü

Federal Başsavcı Peter Frank, mevcut bilgilere göre gözaltında bulunan zanlı Stephan Balliet'in Halle'deki sinagogda katliam yapmayı hedeflediğini belirterek, "Dün yaşanan bir terördü." dedi.



Balliet'in çok sayıda insanı öldürmek için büyük miktarda patlayıcı madde ve ağır silahlarla sinagoga gittiğini anlatan Frank, saldırganın kullandığı araçta 4 kilogram patlayıcı madde bulunduğu bilgisini paylaştı.



Zanlının, Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye saldırarak 51 kişiyi öldüren terörist gibi saldırganları taklit ettiğini belirten Frank, Balliet'in saldırıları görüntüleyerek dünya çapında bir etki elde etmeyi amaçladığını dile getirdi.

Frank, saldırganın bugün tutuklama emriyle hakim karşısına çıkarılacağını söyledi.

Stephan Balliet'in evinin arandığını, bazı eşyalarına el konulduğunu ve bunların inceleneceğini ifade eden Frank, saldırganın silah ve patlayıcı madde temin etme konusunda kendisine destek verenlerin olup olmadığının da araştırılacağını kaydetti.

Halle'deki ırkçı saldırı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagog ve dönerci önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayın, "Yahudi düşmanı bir saldırı" olduğunu varsaydıklarını bildirmişti.

27 yaşındaki Alman vatandaşı Stephan Balliet adlı saldırgan, saldırısını kaskındaki kamerasıyla kaydetmiş, kendisi de saldırının ardından yaralı olarak ele geçirilmişti.

Sinagogu hedef alan saldırgan, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur (Kefaret günü) sırasında yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmek istemiş ancak bunu başaramamıştı.