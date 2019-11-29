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Almanya'daki şirket iflaslarında artış yaşanıyor

6 saat önce

Almanya'da iflaslar bir önceki yıla oranla yüzde 42 artış gösterdi.

Almanya'daki şirket iflaslarında artış yaşanıyor, System.String[]

Almanya'da iflaslar bir önceki yıla oranla yüzde 42 artış gösterdi. İflaslar nedeniyle ortaya çıkar zarar bir önceki yıla göre yüzde 81'e ulaştı.


Almanya, 2019 yılının ilk dokuz ayında iflaslarla sarsıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre iflasların yüzde 42 daha fazla olduğu açıklandı. Euler Hermes Kredi Sigortalar Kurumu tarafından yapılan açıklamada, iflasların 2020 yılında da artış kaydedeceği belirtildi. İflas eden şirketlerin ilk 27'sinin cirosunun 50 milyon eurodan (yaşlaşık 320 milyon Türk Lirası) yüksek olduğu belirtilirken iflas eden şirketlerin toplam cirolarının ise bir önceki yıla nazaran yüzde 81 oranında yüksek olduğu açıklandı.


İflaslarda domino etkisi yaşanıyor


Özellikle perakende, otomotiv, hizmet sektörleri başta olmak üzere metal, tekstil ve enerji sektörlerinde birçok büyük şirketin iflas ettiğini belirten Euler Hermes Genel Müdürü Ron van het Hof, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de büyük iflasların mal tedariki yapan şirketlerden birinde meydana gelen iflasın diğer şirketler üzerinde domino etkisi yapmasıyla peş peşe iflasların gerçekleştiğini söyledi. 2020 yılında 2019 yılına oranla yüzde 3 daha fazla iflasın beklendiğini de belirten Euler Hermes Genel Müdürü Ron van het Hof, iflasların enerji, gıda, hizmet sektörü ve otomobil yan sanayinde olması beklendiğini ifade etti. - FRANKFURT

Almanya, Hermes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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