Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Tartışmalı "Güvenli Ülke" Tasarısı Meclisten Geçti

Almanya'daki Tartışmalı "Güvenli Ülke" Tasarısı Meclisten Geçti

47 dakika önce

İKTİDARDAKİ koalisyonun yanı sıra bazı muhalefet milletvekillerinin de destek verdiği tasarı, 138'e karşı 509 oyla meclisten geçti.

Almanya'daki Tartışmalı
İKTİDARDAKİ koalisyonun yanı sıra bazı muhalefet milletvekillerinin de destek verdiği tasarı, 138'e karşı 509 oyla meclisten geçti. Dört vekil ise çekimser oy kullandı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, yasa tasarısına sadece Yeşiller ve Sol Parti'den milletvekilleri karşı çıktı. Özellikle koalisyon ortağı CSU'nun lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından desteklenen tasarının yasalaşması için Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) de kabul edilmesi gerekiyor. Tasarı yürürlüğe girerse, Alman yetkililerin söz konusu ülkelerden gelen kişilerin sığınma başvurularını reddetmesi ve ülkelerine geri göndermesi kolaylaşacak.

YEŞİLLER ENGELLEYEBİLİR

Ancak tasarının Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde reddedilme ihtimali yüksek. Zira tasarıya, Yeşiller'in koalisyon ortağı olduğu en az iki eyaletin de destek vermesi gerekecek. Ancak Almanya'nın sığınmacı politikasını sertleştirmesine yönelik uygulamalara karşı çıkan Yeşiller, geçen yıl Federal Meclis'te onaylanan benzer bir tasarıyı Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde engellemişti.

Federal Meclis'teki oylamanın ardından konuşan Yeşiller milletvekilleri, bu tasarının da yasalaşmaması için çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:05 

Almanya, Güncel
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