Almanya'daki Tartışmalı "Güvenli Ülke" Tasarısı Meclisten Geçti

İKTİDARDAKİ koalisyonun yanı sıra bazı muhalefet milletvekillerinin de destek verdiği tasarı, 138'e karşı 509 oyla meclisten geçti.

İKTİDARDAKİ koalisyonun yanı sıra bazı muhalefet milletvekillerinin de destek verdiği tasarı, 138'e karşı 509 oyla meclisten geçti. Dört vekil ise çekimser oy kullandı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, yasa tasarısına sadece Yeşiller ve Sol Parti'den milletvekilleri karşı çıktı. Özellikle koalisyon ortağı CSU'nun lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından desteklenen tasarının yasalaşması için Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) de kabul edilmesi gerekiyor. Tasarı yürürlüğe girerse, Alman yetkililerin söz konusu ülkelerden gelen kişilerin sığınma başvurularını reddetmesi ve ülkelerine geri göndermesi kolaylaşacak.



YEŞİLLER ENGELLEYEBİLİR



Ancak tasarının Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde reddedilme ihtimali yüksek. Zira tasarıya, Yeşiller'in koalisyon ortağı olduğu en az iki eyaletin de destek vermesi gerekecek. Ancak Almanya'nın sığınmacı politikasını sertleştirmesine yönelik uygulamalara karşı çıkan Yeşiller, geçen yıl Federal Meclis'te onaylanan benzer bir tasarıyı Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde engellemişti.



Federal Meclis'teki oylamanın ardından konuşan Yeşiller milletvekilleri, bu tasarının da yasalaşmaması için çalışacaklarını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı