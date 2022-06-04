Almanya'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesinde dün yerel saatle 12.20'de bir yolcu treni raydan çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, tren vagonlarının henüz kaldırılamadığını ve kaza yerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Bavyera, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.