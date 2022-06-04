Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi

04.06.2022 20:35
Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı sayısı 5'e yükseldi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı sayısı 5'e yükseldi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesinde dün yerel saatle 12.20'de bir yolcu treni raydan çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, tren vagonlarının henüz kaldırılamadığını ve kaza yerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurmuştu. - BERLİN

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Almanya'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Almanya'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Almanya'da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp Almanya'da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp
Kaynak: İHA

Bavyera, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'daki tren kazasında can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika
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