Almanya'daki tüm tren seferleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki tüm tren seferleri iptal edildi - Son Dakika

Almanya'daki tüm tren seferleri iptal edildi

24 dakika önce

Avrupa'yı etkisi altına alan Sabine fırtınası, Almanya genelinde tüm tren seferlerinin iptaline neden oldu.

Almanya'daki tüm tren seferleri iptal edildi, System.String[]

Avrupa'yı etkisi altına alan Sabine fırtınası, Almanya genelinde tüm tren seferlerinin iptaline neden oldu.


Ciara Fırtınası adıyla da bilinen Sabine Fırtınasının, Kuzey Avrupa'dan Almanya'ya giriş yaparak, saatte 180 km hıza ulaşacak olması nedeniyle yerel saatle 18.00 itibariyle nedeniyle Alman demir yolları Bundesbahn, ülke genelindeki tüm tren seferlerini iptal etti. Bundesbahn'dan yapılan açıklamada, Sabine Fırtınası ülkeyi terk edinceye kadar trenlerin istasyonlarda kalacağına yer verildi. - FRANKFURT

Almanya, Avrupa, Ciara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

22 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 21:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'daki tüm tren seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]