Almanya'daki Türk firma shisha station yükselişe devam ediyor - Son Dakika

Türk asıllı Niğde doğumlu olan Burak Şifayin Almanya da adından söz ettirmeye devam ediyor. Almanya'nın birçok şehrinde yatırımlar ve satışlar yaparak dikkatleri üzerine çeken iş adamı Osmanlı Devletinden bu yana kullanılan nargilenin Almanya'da da çok fazla ilgi gördüğünü dile getirdi. Osmanlı Devleti zamanından etkilenerek ve hala bunun esintilerini üzerinde barındırarak yapmış olduğu nargileler Almanya'daki dünyaca ünlü firmalar tarafından satın alınıyor.



Almanya'nın Stuttgart, Karlshure ve Heilbronn şehirlerinde 3 satış mağazası bulunan Burak Şifayin bu sayıyı çoğaltarak Almanya da yaşayan gurbetçi Türklere iş istihdamı oluşturarak daha iyi bir yaşam sürdürmeyi hedefliyor.



Şifayin, tüm Avrupa Ülkelerine üzerinde Osmanlı esintisi barındıran nargile satışından gurur duyduğunu sözlerine ekledi.



Satmış olduğu ürünlere en ünlü ve dünya çapında petrol markaları tarafından talep gördüğünü dile getiren iş adamı her geçen gün daha çoğalarak devam ettiğini söyledi. - İSTANBUL