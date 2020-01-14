Almanya'daki Türk firma shisha station yükselişe devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki Türk firma shisha station yükselişe devam ediyor - Son Dakika

Almanya'daki Türk firma shisha station yükselişe devam ediyor

6 saat önce

Türk asıllı Niğde doğumlu olan Burak Şifayin Almanya da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Almanya'daki Türk firma shisha station yükselişe devam ediyor, System.String[]

Türk asıllı Niğde doğumlu olan Burak Şifayin Almanya da adından söz ettirmeye devam ediyor. Almanya'nın birçok şehrinde yatırımlar ve satışlar yaparak dikkatleri üzerine çeken iş adamı Osmanlı Devletinden bu yana kullanılan nargilenin Almanya'da da çok fazla ilgi gördüğünü dile getirdi. Osmanlı Devleti zamanından etkilenerek ve hala bunun esintilerini üzerinde barındırarak yapmış olduğu nargileler Almanya'daki dünyaca ünlü firmalar tarafından satın alınıyor.


Almanya'nın Stuttgart, Karlshure ve Heilbronn şehirlerinde 3 satış mağazası bulunan Burak Şifayin bu sayıyı çoğaltarak Almanya da yaşayan gurbetçi Türklere iş istihdamı oluşturarak daha iyi bir yaşam sürdürmeyi hedefliyor.


Şifayin, tüm Avrupa Ülkelerine üzerinde Osmanlı esintisi barındıran nargile satışından gurur duyduğunu sözlerine ekledi.


Satmış olduğu ürünlere en ünlü ve dünya çapında petrol markaları tarafından talep gördüğünü dile getiren iş adamı her geçen gün daha çoğalarak devam ettiğini söyledi. - İSTANBUL

Almanya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kayıp iş adamının cesedi ormanda gömülü bulundu Almanya'dan İran'a gözdağı: Cevapsız bırakmayız Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 20:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'daki Türk firma shisha station yükselişe devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]