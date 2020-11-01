Almanya'daki Türk gazeteciler örgütlendi - Son Dakika

Almanya'da ulusal gazeteler ve ajanslarda çalışan gazeteciler, yerel gazete sahipleri ve bölge muhabirleri Almanya Türk Gazeteciler Birliği'ni kurdu.

Almanya ile Türkiye arasındaki İşgücü Anlaşması'nın 59. yıl dönümünde Almanya'da yaşayan Türk gazeteciler örgütlendi. Gazeteciler, Frankfurt yakınlarında bulunan Mörfelden-Walldorf'ta gerçekleştirilen toplantı sonrasında Almanya Türk Gazeteciler Birliği (TJV) adında dernek kurdu. Derneğin başkanlığına oy birliğiyle İsmail Erel getirilirken, başkan yardımcılıklarına Mehmet Koca ve Cüneyt Karadağ seçildi.

Ulusal gazete ve ajanslara çalışan gazetecilerin kurduğu ilk dernek olma özelliğini taşıyan Almanya Türk Gazeteciler Birliği (TJV), Alman gazetecilerle diyalog içinde olacak ve Almanya'daki Türk toplumunun medyada sesi olmaya çalışacak. Seçimden sonra konuşma yapan TJV Başkanı İsmail Erel, "Çok tecrübeli, yıllarını profesyonel olarak gazeteciliğe vermiş isimlerle yola çıktık. Çalışacağız, aktif olacağız, gazetecilerle diyalog içinde olacağız. Hayırlı olur inşallah" dedi.

Seçimde derneğin Genel Sekreterliği'ne Cemil Albay getirildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine İshak Deveçeken (Başkan) ve Fatih Yılmaz seçildi. Derneğin yönetim kurulunun diğer üyeleri ve sorumluluk alanları şöyle:

"Sosyal Medya ve İnternet Sorumlusu: Murat Tosun

Sayman: Cengiz Parlayan

Yazılı Basından Sorumlu Üye: Hayrettin Özcan

Radyo ve TV'den Sorumlu Üye: Mustafa Akbaba

Teşkilatlanmadan Sorumlu Üye: İbrahim Taş" - FRANKFURT