Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Türk Gençleri Nijerya'da Su Kuyusu Açtırdı

Almanya'daki Türk Gençleri Nijerya'da Su Kuyusu Açtırdı

1 saat önce

Almanya'da yaşayan bir grup Türk genç kız, Nijerya'da faaliyet gösteren bir okul ve caminin yanına su kuyusu açtırdı.

Almanya'daki Türk Gençleri Nijerya'da Su Kuyusu Açtırdı, System.String[]
Almanya'da yaşayan bir grup Türk genç kız, Nijerya'da faaliyet gösteren bir okul ve caminin yanına su kuyusu açtırdı.

Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan Türk kızlarının Nijerya'da su kuyusu açtırmak için aralarında para topladığını söyledi.

"Almanya'daki Bottrop Merkez Camisi cemaatinden Türk genç kızlarımız, Nijerya'da bir okulun yanına su kuyusu açtırdı." diyen Kaşıkırık, bu yardımda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİP) ve Diyanet İşleri Başkanlığının da desteği bulunduğunu aktardı.

Kaşıkırık, "Açtığımız su kuyusu, bir okul ve caminin ortasında bulunuyor. Bu kuyudan, öğrenciler ve cami cemaatinin yanı sıra bölge halkı da faydalanabilecek." diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Muhammed Lawal ise "Bu su kuyusu hem bölge halkı hem de öğrenciler için çok önemli. Bu vesileyle Türk halkı başta olmak üzere tüm Müslümanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Nijerya, Almanya, Güncel
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