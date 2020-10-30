Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı - Son Dakika

Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı

30.10.2020 11:16
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı, System.String[]

Almanya'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan itibaren çeşitli sektörlerdeki işletmelerin ay sonuna kadar kapatılmasını kararlaştırmasının ardından ülkedeki Türk restoran işletmecileri karara isyan etti.

Almanya'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan itibaren çeşitli sektörlerdeki işletmelerin ay sonuna kadar kapatılmasını kararlaştırmasının ardından ülkedeki Türk restoran işletmecileri karara isyan etti.

Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri, hızla yayılan koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan itibaren çeşitli sektörlerdeki işletmelerin ay sonuna kadar kapatılmasını kararlaştırdı.Kararın ardından ülkede yaşayan Türk restoran işletmecileri kara tepki gösterdi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Türk işletmecileri, zabıtaların özellikle Türk işletmecilere yoğun şekilde baskı yaptığını iddia etti.

"İŞLETMEMİZ BİR AY KAPALI KALACAK"

Restoran çalışanlarından Süleyman Biçer ve Kemal Kılıç, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında zabıtaların Türk işletmecilere daha farklı ve baskıcı davrandığını söyledi. Süleyman Biçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakalım bir ay kapatacaklar ne olacak. İnşallah uzun bir süreç olmaz. Tabi herkesi etkileyecek. Zor durumda kalacağız" dedi. Biçer, açıklamalarını şu sözlerle sürdüdü: Bu lanet pandemeyi atlatırız da dünya üzerinden gider. Temennimiz o. Üzülüyoruz yani insanların bu hallerine üzülüyoruz. Pazartesiden itibaren bir ay kapalıyız bakalım ne olacak. Restoran bölümümüz kapalı olacak, ama müşterilerin paket döner siparişlerini vereceğiz" dedi.

"ZABITALAR AZRAİL GİBİ DOLAŞIYOR"

Kemal Kılıç Berlin hükümetinin salgına karşı aldığı yeni tedbirlere ilişkin olarak, "Yeni kurallar zaten belimizi kırdı. Bu korona olayı esnafın, gastronomi sektörünün belini kırdı. Zabıtalar burada Azrail gibi dolaşıyor. İnsanlar artık dükkanlara yaklaşmaz oldu. Maske şöyle biraz insin hemen 50 euro ceza yazıyorlar. Belediye bir taraftan, koronavirüs bir taraftan esnaflar öldü gitti. Bize farklı davranılıyor" dedi.

"ÇOK CİDDİ YARA ALACAĞIZ"

Köln'de restoran sahibi olan Mustafa Topatan ise, "Almanya'da bu sektörün ciddi bir şekilde yara alacağı kanaatindeyim. Bir çoğu zaten bu yarayı almışlardı. Bu zamana kadar ayakta duranların bundan sonraki süreçte çok ciddi şekilde yara alacaklarını düşünüyorum. Restoranımızı biz kapatmayacağız. Biz ayakta kalmaya devam edeceğiz umarım bu son olur" dedi.

"BORÇLA HARÇLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Köln kentinde restoran işletmeicisi Muhammed Kaygan ise, salgının artışına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:  "Koronavirüsle alakalı çok ciddi  bir sürece tekrardan girmiş bulunmaktayız. Üçüncü ayda provasını yaşamış olduğumuz restoranların kapatılması süreci ile tekrar karşı karşıyayız. 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren restoranların kökten kapatılıp, sadece paket servisi yapabileceğimiz ilettildi. Bu paket servisi bizleri ne kadar ihya edebilecek, ne kadar yaşatacak, ne kadar ayakta tutacak bilmiyoruz. Kısa bir süre olacak atlatacağız ayakta kalacağız. Borç ile harç ile bir şekilde yolumuza devam edeceğiz diye umut ediyoruz. O şekilde bir kez atlattık. Fakat şu anda üzerine gelen yeni kapatma süreci ise bizleri çok ciddi sıkıntılara maruz bırakabilir. Nereye gideceğini de bilmiyoruz, ne kadar süreceğini de. Şu anda ilk etapta bir ay denilen bir süre ama ne kadar uzar onun da maalesef bilgisi yok."

ALMANYA'DA ALINAN YENİ TEDBİRLER

Kasım ayı sonuna kadar kararlaştırılan kısıtlamalar arasında kamuya açık alanlarda sosyal temas kısıtlamaları da bulunuyor. Buna göre kamuya açık alanlarda en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana bulunabilecek, ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak. Kapanma önlemleri profesyonel sporu da kapsayacak. Alman birinci futbol ligi Bundesliga dahil olmak üzere maçlar sadece seyircisiz oynanabilecek. Amatör spor ve hobi sporlarında ise önemli kısıtlamalara gidilecek. Amatör spor faaliyetlerinin yanı sıra yüzme havuzları, sauna, fitnes salonları da Kasım'da kapalı kalacak.

Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı

Koronavirüs, Almanya, Kasım, Türk, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı - Son Dakika Dünya

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