Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen'e 'Bavyera Liyakat Madalyası'
Son Dakika Dünya Haber

Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen'e 'Bavyera Liyakat Madalyası'

48 dakika önce

Almanya'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen 'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirildi.

Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen'e 'Bavyera Liyakat Madalyası', System.String[]
Almanya'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen 'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirildi.
Münih Parlamentosu Antiquarium salonunda yapılan bir törenle 'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirilen Taşdelen'e madalyasını Bavyera Başbakanı Markus Söder taktı. Madalya, Bavyera halkına yapılan olağanüstü hizmetler için veriliyor. Taşdelen'le birlikte 58 kişi daha bu ödüle layık görüldü. Sadece 2 bin kişi ile sınırlı olması nedeniyle madalya büyük değer taşıyor.
AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Arif Taşdelen'i kardeşi Halil Taşdelen ve eşi ile çocukları da yalnız bırakmadı. Tören sonrası Taşdelen'i ilk tebrik eden onlar oldu. Arif Taşdelen, Bavyera Liyakat Madalyası aldığı için memnuniyet duyduğunu belirtti. Taşdelen, "Bu Liyakat Madalyası ödülü beni daha çok çalışmaya teşvik edecektir" diye konuştu.


Arif Taşdelen, Taşdelen, Almanya, Bavyera, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi! Venezuela'da ülke genelinde elektrik kesildi, hükümet 'elektromanyetik saldırı' diyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:41:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen'e 'Bavyera Liyakat Madalyası'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]