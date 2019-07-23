Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen'e 'Bavyera Liyakat Madalyası'
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Almanya'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen 'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirildi.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) Bavyera
Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen
'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirildi. Münih
Parlamentosu Antiquarium salonunda yapılan bir törenle 'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirilen Taşdelen'e madalyasını Bavyera Başbakanı Markus Söder
taktı. Madalya, Bavyera halkına yapılan olağanüstü hizmetler için veriliyor. Taşdelen'le birlikte 58 kişi daha bu ödüle layık görüldü. Sadece 2 bin kişi ile sınırlı olması nedeniyle madalya büyük değer taşıyor.
AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Arif Taşdelen'i kardeşi Halil Taşdelen
ve eşi ile çocukları da yalnız bırakmadı. Tören sonrası Taşdelen'i ilk tebrik eden onlar oldu. Arif Taşdelen, Bavyera Liyakat Madalyası aldığı için memnuniyet duyduğunu belirtti. Taşdelen, "Bu Liyakat Madalyası ödülü beni daha çok çalışmaya teşvik edecektir" diye konuştu.
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