Almanya'daki türkler korku ve endişe içinde yaşıyoruz - Son Dakika
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Almanya'daki türkler korku ve endişe içinde yaşıyoruz

6 saat önce

Almanya'daki Türkler Korku ve endişe içinde yaşıyoruzİskender GÜNGÖR Taner TÜZÜN KÖLN (DHA) - Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, geçtiğimiz gün Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından endişelerini dile getirdi.

Almanya'daki Türkler Korku ve endişe içinde yaşıyoruz

İskender GÜNGÖR Taner TÜZÜN KÖLN (DHA) - Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, geçtiğimiz gün Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından endişelerini dile getirdi. Türkler, Korku ve endişe içinde yaşıyoruz dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Türkler, Almanya'da son yıllarda ırkçı saldırıların arttığını belirtirken; bu konuda yetkililerden yardım talep etti.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde önce gün yerel saatle 22.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü Türk, 10 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen aşırı sağcı ve ırkçı Tobias Rathjen, saldırının ardından evinde annesini de öldürüp intihar etti.

Demirören Haber Ajansı, silahlı saldırıya ilişkin Türk vatandaşlarına mikrofon uzattı. Çocuklarının Almanya'da okula gittiğini, iş ya da başka nedenlerle dışarıya da çıktıklarını söyleyen Türkler, Hanau'da gerçekleşen saldırının bir başka kentte gerçekleşmeyeceğinin garantisi olmadığını belirtti. Bu konuda, korku, endişe ve tedirginlik içerisinde yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Alman yetkililerden son yıllara artan ırkçı saldırılara karşı yardım talebinde bulundu. Vatandaşlardan bazıları ise Alman devletinin bu tarz olayları örtbas etmeye çalıştığını ve bu ırkçı saldırılara göz yumduğunu ifade etti.

Almanya'daki türkler korku ve endişe içinde yaşıyoruz

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:43 Kaynak: DHA
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