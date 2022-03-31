Almanya'daki Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı - Son Dakika
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Almanya'daki Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı

31.03.2022 21:22
Almanya'daki Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türkler, sokakta kalan evsizler ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türkler, sokakta kalan evsizler ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Tarihi Köln Katedrali'nin çevresi, merkez tren istasyonu ve Breslauer Meydanı'nda yardım gönüllüsü 9 kadının dağıttığı Boşnak böreği ve içecekleri alan ihtiyaç sahipleri duygusal anlar yaşadı.

Merhaba&Mahlzeit Yardım Derneğinin kurucu su Tolga Özgül, sokakta yaşayanların artık kendilerini tanıdığını ve bu kişilerle aralarında güzel bağ oluştuğunu söyledi.

Özgül, "Bugün soğuk hava ve yağmura rağmen gönüllümüz olan 9 kadın ihtiyaç sahiplerine etli, ıspanaklı, peynirli Boşnak böreği, Türk ayranı, portakal ve su ikramında bulundu. İhtiyaç sahiplerinden bazıları duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Artık onlar da bizleri görünce yanımıza geliyorlar. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Yardım organizasyonuna katkı sunan Leverkusen şehrinden iş adamı Armin Silic'e teşekkür eden Özgül, ramazan ayında da çeşitli şehirlerde iftar organizasyonları yapacaklarını belirtti.

Almanya'daki Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı
Almanya'daki Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı
Almanya'daki Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı
Almanya'daki Türkler sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı

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Kaynak: AA

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