Almanya'daki Türkler tahliye ediliyor - Son Dakika
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Almanya'daki Türkler tahliye ediliyor

6 saat önce

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) seferiyle Köln-Bonn Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek yolcular, devletin bu hizmetinden memnun olduklarını söyledi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) seferiyle Köln-Bonn Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek yolcular, devletin bu hizmetinden memnun olduklarını söyledi.

THY uçağı, Köln-Bonn Havalimanı'ndan yaklaşık 200 yolcusuyla yerel saatle 14.45'te hareket edecek.

Uçakla İstanbul'a giden yolcular, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alınacak olmalarını doğal karşıladıklarını, ülkede hastalığın yayılmaması için her türlü önlemin alınması gerektiğini belirttiler.

Yolcular, devletin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmit'ten Almanya'ya akraba ziyareti için gelen Sefa Mutlu, virüs salgını nedeniyle buradaki ziyaret sürecinin sıkıntılı geçtiğini, Köln Başkonsolosluğunun geri dönüş sağlama konusunda çok yardımcı olduğunu vurguladı.

Mutlu, Türkiye'deki ailesi ve çocuklarının burada olduğu sürece endişe içinde kaldıklarını aktararak, "Bundan sonraki süreci de artık Türkiye'de göreceğiz. Karantina süreci nasıl geçecek? İnşallah hepimiz için kolaylıkla geçer. Burada tedbirsiz olduklarını düşünüyorum ve Türkiye'de alınan önlemleri iyi buluyorum. Şu anki durumda Türkiye'de kalmayı ve yaşamayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz ne söylüyorsa biz ona razıyız"

Türkiye'den oğlunun yanına misafir olarak gelen Mevlüde Hacısalihoğlu, biletlerinin iptal edildiğini ve ilaçlarının bittiğini dile getirerek, buradan bu şekilde de olsa gitmekten dolayı memnun olduğunu söyledi.

Devletin yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye etmesini olumlu bulduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Karantinada kalma olayını normal buluyorum ama tabii bu beni biraz rahatsız ediyor. Çok titiz biriyim, hijyene çok önem veririm. Burada da oğlumun evindeydim, karantinada gibiydim." dedi.

Adapazarı'nda yaşayan ve Almanya'ya akraba ziyaretine gelen Zekeriya Açıkdeniz ise başka bir hava yolunda iptal olan bileti nedeniyle dönemediğini, THY'nin bu hizmetinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Açıkdeniz, "Devlet bizden daha iyi bilir, ne derlerse razıyız. Olur ya bir hastalık olur başkalarına bulaştırırız daha kötü olur. Devlet garantiye aldığı için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Almanya'da yaşayan çocuklarını ziyaret için gelen ve tahliyeler kapsamında Türkiye'ye dönen Hacı Kaya da "Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz ne söylüyorsa biz ona razıyız." dedi.

Köln-Bonn Havalimanı'ndan yerel saatle 17.30'da da ikinci uçağın Türkiye'ye yola çıkacağı belirtildi.

Öte yandan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türkiye'ye giden yolcuların işlemleri sırasında havalimanında hazır bulundu.

Havalimanında iş yerleri kapatıldı

Havalimanında, ülkede alınan önlemler çerçevesinde mağaza, kafe ve restoranların kapalı olduğu görüldü.

Dün hükümet tarafından açıklanan genelgeyle, ülkedeki süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerlerinin Kovid-19 nedeniyle kapatılacağı bildirilmişti.

Almanya'daki Türkler tahliye ediliyor

İstanbul, Türkiye, Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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