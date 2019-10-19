Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Almanya'nın Wuppertal kentinde bir araya gelen yüzlerce Türk Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için gösteri düzenledi.

Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Almanya'nın Wuppertal kentinde bir araya gelen yüzlerce Türk Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için gösteri düzenledi.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli yaklaşık 500 kişi Wuppertal kentinde bir araya gelerek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi. "Vatanına, bayrağına sahip çık" adının verildiği gösteride bir araya gelen yüzlerce kişi terörü lanetleyerek bir kez daha Türkiye'nin yanında olduklarını gösterdi.

Alte Freiheit meydanında toplanan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Mehmetçik'e selam gönderdi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar daha sonra ise hep birlikte tekbir getirdi. Mitingin düzenleyicileri arasında bulunan Türkiye Sevdalıları Wuppertal inisiyatifi temsilcisi Murat Güneş, yaptığı açıklamada, "Bizler ülkemizin dünya ülkeleri tarafından kıskaca alındığını, şantaja uğradığını görünce bayrağımıza, vatanımıza, sahip çıkmak istedik. Ülkemizin yalnız olmadığını ve ülkemizi yönetenler aleyhine söylemlerde bulunulmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yürüyüş düzenleyen YPG/ PKK sempatizanlarının yaptıklarının Kürtlere mal edilmemesi gerektiğini ifade eden Güneş, "Kürtler hiçbir zaman için terörist olmamıştır. Şimdi Alman devleti PKK'lıları yürütüyoruz diyemeyeceğinden dolayı, Alman basını bu yürüyenler PKK terör örgütü üyesidir diyemeyeceğinden dolayı Kürtler yürüyor diyor. Ama biz sizin bu yalanınıza inanmıyoruz" dedi.

(Sinan Karamurat/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk
Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı! Barış Pınarı'na destek veren ve kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in takımı St. Pauli'nin maçında terör örgütüne destek Son Dakika: MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 23:08:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]