Almanya'daki Türklerden bazı kurum ve sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki Türklerden bazı kurum ve sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Son Dakika

Almanya'daki Türklerden bazı kurum ve sağlık çalışanlarına destek ziyareti

7 saat önce

Almanya'nın Wuppertal kentinde yaşayan Türkler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi ve hastaların tedavisinde görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere çeşitli kurumlara destek ziyaretinde bulundu.

Almanya'daki Türklerden bazı kurum ve sağlık çalışanlarına destek ziyareti, System.String[]

Almanya'nın Wuppertal kentinde yaşayan Türkler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi ve hastaların tedavisinde görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere çeşitli kurumlara destek ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wuppertal-Elberfeld, Barmen ve Vowinkel camilerinin dernek yöneticileri ile din görevlilerinden oluşan grup, ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çikolata sepeti takdim etti.

Wuppertal şehrinde hizmet veren dört hastane, eczane, itfaiye, belediye otobüs garajı ve Wuppertal Radyosu'nu ziyaret eden grup, salgının önlenmesi ve tedavisinde üzerlerine düşen her göreve hazır oldukları mesajı verdi.

DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, farkındalık oluşturmak adına halk sağlığı için gece gündüz çalışanlara moral ziyareti düzenlediklerini söyledi.

Özcan, şöyle devam etti:

"DİTİB ailesi ve Müslümanlar olarak bu konuda hassas davrandığımızı, tüm kurum ve yetkili mercilerin 'evde kalın' mesajını alarak, topluma, insanımıza ve yaşadığınız şehre 'bizler sizler için evde kalacağız' mesajını vermek istedik. Bu süreçte bizlere de büyük görevler düştüğünü ifade ettik. Özellikle bu süreçte büyüklerimizin ibadetlerini evde eda etmelerini istiyoruz."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da Türkçe sokağa çıkma uyarısı
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey Diyanet açıkladı: Vatandaşlar WhatsApp üzerinden evde ibadet yapmaya teşvik edilecek Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı         
14:35
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu         
11:59
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir         
10:56
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor         
09:07
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 04:58:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'daki Türklerden bazı kurum ve sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]