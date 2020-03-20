Almanya'daki Türklerden gönüllü olarak yaşlılara ve kimsesizlere korona virüs yardımı - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Türkler, korona nedeniyle sokağa çıkması tehlike arz eden yaşlıların yanı sıra engellilerin ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılıyorlar.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami dernekler öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde Türk gençleri gönüllü olarak sokağa çıkamayanlara yardım ediyor. Gençler, 44 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da korona virüs salgını sebebiyle yaşlıların, engellilerin ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gideriyor. Toplumsal sorumluluk içinde olduklarını dile getiren Kuzey Ren Vestfalya DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, "Müslümanlar ve DİTİB cami dernekleri olarak her zaman toplumsal sorumluluk içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.



Korona virüs ile mücadele kapsamında bazı önlemler aldıklarını hatırlatan Özcan, "Bu önlemler çerçevesinde evinden çıkamayan, kimi kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan Wuppertallılara, komşularımıza ve üyelerimize sorgusuz sualsiz, ayrım yapmadan ihtiyaçlarını giderecek. Wuppertal-Elberfeld, Barmen ve Vowinkel DİTİB dernekleri olarak oluşturulan sosyal sorumluluk kapsamında gönüllülerimiz bu hizmeti sunacak" ifadelerini kullandı.



"Destek -Yardım Masası" hakkında bilgi veren Özcan, bu zor günlerde toplumsal sorumluluk üstlenmek adına gönüllülük esası ile "Destek-Yardım Masası" kurduklarını, yaşlı, engelli, kimsesiz ve yardıma muhtaç insanların kendileriyle irtibata geçmelerini ve ihtiyaçlarını bildirilmeleri durumunda kendilerine yardımcı olunacağını söyledi. - KÖLN