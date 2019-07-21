Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Türklerden Lübnan'a gıda yardımı
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Almanya'daki Türklerden Lübnan'a gıda yardımı

1 saat önce

Almanya'daki Türk vatandaşları tarafından kurulan "Hasene Derneği", Lübnan'da ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulundu.

Almanya'daki Türklerden Lübnan'a gıda yardımı, System.String[]
Almanya'daki Türk vatandaşları tarafından kurulan "Hasene Derneği", Lübnan'da ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulundu.
Hasene Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Uyanık başkanlığında Avrupa'dan gelen ekip, hayırseverlerin bağışlarını başkent Beyrut ve ülkenin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan mülteci ve yoksullara ulaştırdı.
Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve Suriyelilerden oluşan yaklaşık 2 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'a sık sık yaptıkları yardım çalışmalarından birini daha gerçekleştirmek için burada bulunduklarını söyledi.
İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardım paketinin bir aileye yaklaşık bir ay yetecek 35 temel gıda malzemesinden oluştuğunu belirten Uyanık, "Gıda paketleri, başkent Beyrut'ta 300, ülkenin kuzeyindeki Sayda ve Sur kentlerinde ise 700 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı." dedi.
Uyanık ayrıca ihtiyaç sahibi Filistin ve Suriyeli mülteciler ile Lübnanlı ailelerin tespit edilmesi kapsamındaki çalışmaların, Hasene Derneğinin Lübnan'daki partner kuruluşu Cil Tenmiye Mustedame Derneği tarafından titizlikle yürütüldüğünü aktardı.
Cil Tenmiye Mustedame Başkan Yardımcısı Hiba Markiz de Lübnan'da yaptıkları çalışmalardan dolayı Hasene Derneği gönüllülerine teşekkür ederek ülkede yüz binlerce mültecinin yaşadığı onlarca kampta karşılanmayı bekleyen çok fazla ihtiyacın olduğuna işaret etti.
"Türk bağışçıların yardımlarıyla yüzlerce ailenin yüzü güldü." diyen Markiz, Hasene Derneğinin ayrıca Lübnan'daki mülteci ailelerdeki yetimlere de bağışta bulunduğunu kaydetti.
Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.
Almanya, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:02 Kaynak: AA
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