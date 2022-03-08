Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım - Son Dakika
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Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım

08.03.2022 17:46
Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'nın Hannover şehrine gelen savaş mağdurlarının yanı sıra diğer milletlerden yardıma muhtaç kişilere, Almanya'da yaşayan Türkler yemek ve giysi yardımında bulundu.

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'nın Hannover şehrine gelen savaş mağdurlarının yanı sıra diğer milletlerden yardıma muhtaç kişilere, Almanya'da yaşayan Türkler yemek ve giysi yardımında bulundu.

Ukrayna'dan gelen çocuklu ailelerin yanı sıra aralarında Rus kökenlilerin de bulunduğu yardıma muhtaç insanlara ulaşan yardım derneği Merhaba & Mahlzeit'ın Başkanı Tolga Özgül, yardıma ihtiyacı olanlar arasında ayrım yapmadıklarını söyledi.

Özgül, "Çocukların gözlerindeki o korkuyu ve endişeyi gördük. Savaşlarda hep mağdur olan sivil insanlardır. Savaş mağduru masum sivillerin bu savaşta suçu yok. Ukraynalıların yanında olduğumuz kadar Rusların da yanında oluyoruz. Biz tüm mağdurlara ve mazlumlara din, dil, ırk ayırt etmeksizin yadım ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulması ve barış için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Özgül, "Biz Türkler hep barış taraftarıydık ve böylede kalacağız." dedi.

Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım
Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım
Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım
Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım

YORUMLAR
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Hannover, Almanya, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'daki Türklerden Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım - Son Dakika
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