Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika
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Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

10.03.2022 15:22
Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

ALMANYA'nın Karlsruhe kentinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ebru Turan Sollwedel (42) ve çocukları Carlo Ege (8) ile ikiz olan Oğuzcan (6) ve Yavuzcan Turan (6) Bodrum'da toprağa verildi.

ALMANYA'nın Karlsruhe kentinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ebru Turan Sollwedel (42) ve çocukları Carlo Ege (8) ile ikiz olan Oğuzcan (6) ve Yavuzcan Turan (6) Bodrum'da toprağa verildi.

Karlsruhe'nin Kraichtal kasabasında, Ebru Turan ve 3 çocuğunun yaşadığı evde, 2 Mart'ta yangın çıktı. Yangında Ebru Turan Sollwedel ile ikiz çocukları Oğuzcan ve Yavuzcan ve Carlo Ege Turan yaşamını yitirdi. Ebru Turan Sollwedel ve çocuklarının cenazeleri, Almanya'daki işlemlerinin ardından bugün Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Anne ve 3 çocuğu, Gündoğan Mezarlığı'nda yakınları ve bölge halkı tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.Bu arada, ailenin eve yeni taşındığı ve tadilat yaptığı öğrenilirken, ilk incelemeye göre kundaklama ihtimalinin bulunmadığı bildirildi.


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Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi Bu acıya yürek dayanmaz... Almanya'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi Bu acıya yürek dayanmaz... Almanya'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi

Karlsruhe, Almanya, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika


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