Almanya'daki yengesi maaşını, kendisi de bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan emekli bayram ikramiyesini, Almanya'da yaşayan yengesi ise emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İlçeye bağlı Ballık köyünde yaşayan Abbas Ersoy (82) ile Almanya'da yaşayan yengesi Mübedcel Ersoy (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapma kararı aldı.

Abbas Ersoy'un oğlu Mehmet Ersoy, babasının bayram ikramesi ile Almanya'daki babasının yengesinin emekli maaşını çekip, bağış hesabına aktardı.

İşlemleri tamamlayan Ersoy, Almanya'daki Mübedcel Ersoy'u telefonla görüntülü arayarak, maaşının Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandığını söyledi.

Mübedcel Ersoy da kampanyaya katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Elimizden gelen şimdilik bu. Allah, daha çok verirse daha çok yapmaya çalışırız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, Devletimiz uzun yıllar, ebediyen yaşasın. Biz de devletimizin her zaman yanındayız. O olmasa biz buralarda yaşayamayız. Devletimiz sayesinde burada itibarımız artıyor. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Kampanyayı duyar duymaz da katılmak istedik." dedi.

Mehmet Ersoy, daha sonra köydeki babasını da görüntülü arayarak, bayram ikramiyesini bağış hesabına yatırdığını aktardı.

Baba Abbas Ersoy da "Devletim bana bağışladı ben de devletimize bağışlıyorum. Köydeyim, 82 yaşında olduğum için evden çıkamıyorum." ifadesini kullandı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine verilen görevi yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Ersoy, "Ballık köyünde yaşayan babam Abbas Ersoy ve Almanya'da yaşayan yengem Mübedcel Ersoy yardım kampanyasını duymuş beni aradılar. Yengem emekli maaşının tamamını, babam da bayram ikramiyesini yatırmalarını istedi. Ben de onların adına Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırdım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." diye konuştu.