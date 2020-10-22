Almanya'dan 29 yıl sonra cenaze için Tunceli'ye geldiler, testleri pozitif çıktı - Son Dakika

ALMANYA'da yaşamını yitiren Mehmet Akdeniz'in (63) cenazesiyle birlikte 29 yıl sonra memleketleri Tunceli'ye gelen 3 kişide koronavirüs teşhis edildi. 3 kişinin temaslı olduğu 30 kişiden 10'unun da Covid-19 testi pozitif çıktı.

Almanya'da yaşamını yitiren Mehmet Akdeniz, memleketi Tunceli'de toprağa verilmeyi vasiyet etti. Bunun üzerine Almanya'dan bir grup akrabası, Akdeniz'in cenazesini Mazgirt ilçesine getirip, toprağa verdi. Almanya'ya dönüş hazırlığı yapan grup, koronavirüs testi yaptırdı. Grupta bulunan ve 29 yıl sonra memleketlerine geldikleri öğrenilen 3 kişi de koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri, temaslıları belirlemek için çalışma başlattı. Çalışma sonunda da 3 kişinin temas ettiği 30 kişiden 10'unda koronavirüs saptandı. Testleri pozitif çıkan toplam 13 kişi, evlerinde karantinaya alınırken, test sonuçları negatif çıkan 20 kişi ise tedbir amaçlı izole edildi.