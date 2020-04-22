Almanya'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi - Son Dakika

Almanya'da bulunan 349 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Almanya'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Dalaman Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları da AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere bindi.

Almanya'dan getirilen 349 Türk vatandaşı polis eşliğinde kara yoluyla Muğla'ya götürüldü.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, Muğla'daki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.