Almanya'dan, 40 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki - Son Dakika
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Almanya'dan, 40 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki

25.04.2022 18:35
Almanya'dan, 40 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın, 40 Alman diplomatı sınır dışı etme kararıyla kendisine zarar vermeye devam ettiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın, 40 Alman diplomatı sınır dışı etme kararıyla kendisine zarar vermeye devam ettiğini belirtti.

Baerbock, Rusya'nın 40 Alman diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Rusya'dan bu adımı beklediklerini, ancak bunun hiçbir şekilde haklı olmadığını aktaran Baerbock, "Üç hafta önce sınır dışı ettiğimiz Almanya'daki Rus temsilciliklerindeki 40 çalışan, Almanya'da kaldıkları süre boyunca bir gün diplomasinin hizmetinde bulunmadılar. Bu kişiler daha çok yıllarca ve sistematik olarak bizim özgürlüğümüze ve toplumumuzdaki birlikteliğe karşı çalıştılar. Onların çalışmaları ayrıca bizde koruma arayanları da tehdit etti. Buna daha fazla tahammül edemezdik ve gelecekte de tahammül etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Annalena Baerbock, Rusya'nın sınır dışı ettiği Alman diplomatlarının ise hiçbir şekilde suçlu olmadığını aktararak, "Onlar, olumsuz koşullara rağmen açıklıkla, ilgiyle ve büyük bir çabayla ikili ilişkilere hizmet için Rusya'ya gittiler. Bu nedenle bugün iletilen sınır dışı etmelerle Rusya, kendisine zarar vermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'daki Alman temsilciliklerindeki ekiplerle beklenen adımlar ve sonuçlar hakkında son günlerde istişarede bulunduğunu belirterek, ilgili çalışanlara ve ailelerine kapsamlı bir şekilde destek verileceğini kaydetti.

Rusya misilleme olarak 40 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Almanya'daki temsilciliklerinde görevli 40 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatılarak, bu nedenle, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'in bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Büyükelçiye, Almanya'nın Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 40 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesi kullanılmıştı.

Almanya, nisan başında Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından, Rusya'ya yanıt olarak ülkedeki 40 Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya'nın Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesinde hiçbir şekilde haklılık payı yoktur' Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya'nın Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesinde hiçbir şekilde haklılık payı yoktur' Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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