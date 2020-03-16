Almanya'dan 5 ülkeye sınır kontrolü uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'dan 5 ülkeye sınır kontrolü uygulaması - Son Dakika Dünya

Almanya'dan 5 ülkeye sınır kontrolü uygulaması

6 saat önce

Almanya, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 ülke ile sınır kontrolü uygulanacağını duyurdu

Almanya'dan 5 ülkeye sınır kontrolü uygulaması, System.String[]

Almanya, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 ülke ile sınır kontrolü uygulanacağını duyurdu.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:19 
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