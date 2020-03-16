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Almanya'dan 5 ülkeye sınır kontrolü uygulaması
6 saat önce
Almanya, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 ülke ile sınır kontrolü uygulanacağını duyurdu
Almanya, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 ülke ile sınır kontrolü uygulanacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:19
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