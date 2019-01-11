Almanya'dan ABD'ye Uyarı: "Avrupa'nın Enerji Politikasına Karışmayın"
1 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’yi Avrupa’nın enerji politikasına karışmamaya çağırdı. Geleneksel yeni yıl resepsiyonunda konuşan Maas, “Avrupa’nın enerji sorunları ABD’de değil Avrupa’da çözümlenmeli” dedi. Kuzey Akım-2’nin tamamen Alman-Rus ortak projesi olduğunu ve tüm Avrupa için önemli olduğunu kaydeden bakan, Orta ve Doğu Avrupalı partnerlerin bu projeye yönelik kuşkuları ciddiye aldıklarını söyledi. ABD’li mevkidaşı Mike […]The post Almanya’dan ABD’ye uyarı: “Avrupa’nın enerji politikasına karışmayın” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, ABD
'yi Avrupa
'nın enerji politikasına karışmamaya çağırdı.
Geleneksel yeni yıl resepsiyonunda konuşan Maas, "Avrupa'nın enerji sorunları ABD'de değil Avrupa'da çözümlenmeli" dedi.
Kuzey Akım-2'nin tamamen Alman-Rus ortak projesi olduğunu ve tüm Avrupa için önemli olduğunu kaydeden bakan, Orta ve Doğu Avrupalı partnerlerin bu projeye yönelik kuşkuları ciddiye aldıklarını söyledi.
ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yı, Kuzey Akım-2'ye karşı tek taraflı yaptırımların doğru yol olmadığı uyarısında bulunan Maas, "Yaptırımlar hedef değil, politik araçtır. Net ve yerine getirilebilir taleplere bağlandığında anlamı var. Maalesef bu, ABD'nin Rusya
'ya yaptırımlarla ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:15
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