Almanya'dan Afrika domuz gribi virüsüne çitli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'dan Afrika domuz gribi virüsüne çitli önlem - Son Dakika

Almanya'dan Afrika domuz gribi virüsüne çitli önlem

6 saat önce

Almanya, Polonya'da çeşitli bölgelerde görülen Afrika domuz gribi (ASF) virüsünün kendi topraklarındaki hayvanlara bulaşmaması için Polonya ile arasına 120 kilometrelik elektrikli çit öreceğini duyurdu.

Almanya'dan Afrika domuz gribi virüsüne çitli önlem, System.String[]

Almanya, Polonya'da çeşitli bölgelerde görülen Afrika domuz gribi (ASF) virüsünün kendi topraklarındaki hayvanlara bulaşmaması için Polonya ile arasına 120 kilometrelik elektrikli çit öreceğini duyurdu.

Almanya Brandenburg Eyaleti Sosyal İşler, Sağlık, Entegrasyon ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı son dönemlerde Polonya'nın Lubusz bölgesinde bazı yaban domuzlarında tespit edilen Afrika domuz gribi (ASF) virüsüne karşı sınır bölgesine elektrikli çit örme kararı aldı. Brandenburg Sosyal İşler, Sağlık, Entegrasyon ve Tüketicinin Korunması Bakanı Ursula Nonnenmacher yaptığı açıklamada, ASF ile mücadelede her türlü önlemi denemeleri gerektiğini ve yakınlarındaki Lubusz bölgesinde salgının normalin üzerinde seyretmesi sonucu yaptıkları yoğun incelemeler sonucunda bir süreliğine elektrikli çit yerleştirme kararı aldıklarını ifade etti. Elektrikli çitin yüzde yüz koruma sağlamadığını da belirten Nonnenmacher, en azından enfekte olmuş yaban domuzlarının göçünün engellenebileceğini dile getirdi. Nonnenmacher, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Oder ve Batı Neisse nehirleri boyuna yerleştirilecek çitlerin geçici süreli olacağının da altını çizdi.

Öte yandan ASF virüsü, Aralık ayı başında Almanya sınırından 42 kilometre uzakta, Polonya tarafında ölü bir yaban domuzunda tespit edilmişti. ASF virüsüne bugüne kadar Almanya topraklarında rastlanılmazken, Alman domuz yetiştiricilerinin söz konusu durumdan dolayı endişeli oldukları ifade edilmişti. Domuzlarda görülen bulaşıcı bir hastalık olan ASF, enfekte olan domuzların ölümüne yol açarken virüsün bulaşmış olduğu domuzun etini tüketen insanlara bulaşmıyor. İlk kez 1910 yılında Kenya'da görülen ASF virüsü, Polonya'da 2014 yılında gözlemlenmişti. Söz konusu virüsün Polonya'ya da Belarus'tan geldiği tahmin ediliyor.

(İHA)

Almanya, Polonya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuzla'dan Afrika'ya 10 bin gözlük yardımı
Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
00:20 "Hababam Sınıfı Parıltıyla" oyununda ünlü isimler, görme engelli çocuklarla sahne aldı - Son Dakika
00:18 Uludağ'da bulunan ikinci ceset de Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika
00:16 KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye ile mali iş birliği protokolünün ocakta imzalanacağı açıklaması - Son Dakika
00:14 Bursa mert alparslan'ın cesedinin sarp araziden indirilme anı - Son Dakika
00:12 İsveç'in "kahramanı", sığınmacılara yardım eden Suriyeli Israa Abdali oldu - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:22:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'dan Afrika domuz gribi virüsüne çitli önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]