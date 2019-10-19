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Almanya'dan Akçakoca'ya hamsi için geldiler

8 dakika önce

Almanya'dan Akçakoca'ya hamsi için geldiler -Ülkemizi hamsi tanıtıyor Turistler hamsi için Akçakoca'ya geldiDÜZCE - Havaların soğuması, Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanmasına neden oldu.

Almanya'dan Akçakoca'ya hamsi için geldiler

-Ülkemizi hamsi tanıtıyor

Turistler hamsi için Akçakoca'ya geldi

DÜZCE - Havaların soğuması, Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanmasına neden oldu. Bu durum hamsi fiyatlarının düşmesi ve balığın tadının güzel olmasına neden oldu. Hamsideki fiyat ve tat farkı sadece ülkemizdeki vatandaşları mutlu etmiyor, yabancı ülkelerdeki insanların da dikkatini çekiyor. Hamsinin methini duyan turistlerde Karadeniz'e gelip yerinde hamsi balığı yemek istiyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alman turistleri ağırladı. Almanya'dan Türkiye'ye gelen Alman turistler hamsi balığını çok merak ettiklerini bu yüzden Akçakoca'ya geldiklerini söyledi. Hamsinin küçük fakat tadının çok güzel bir balık olduğunu ifade eden turistler ayrıca kılçığı ile yenilen bir balık olduğunu öğrendiklerine çok şaşırdı.

Bir turist torununa hamsi balığını anlatırken yaşanan görüntüler ilginç sahneler yaşanmasına neden oldu.

Akçakoca'nın çok şirin bir belde olduğunu ve ülkelerine döndüklerinde buraya gelinip hamsi yenilmesi gerektiğini arkadaşlarına anlatacaklarını söyleyen turistler kilo kilo hamsi alarak pişirip yiyebilecekleri bir alana gideceklerini ifade ettiler.

Almanya'dan Akçakoca'ya hamsi için geldiler

Karadeniz, Akçakoca, Almanya, Düzce, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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