Almanya'dan Ali Palabıyık yorumu!

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un ardından uzun süre sonra Türk bir hakem arenaya çıktı.



Ali Palabıyık, Almanya'da Leipzig - Zenit maçını yönetti, maç 2-1 Alman ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.



Alman basını ise Türk hakemin performansına geçer not verdi.



"SADECE BİR POZİSYON VAR"



Almanlar, Ali Palabıyık hakkında "Maçta kendisine çok iş düşmedi. Sadece henüz 7. dakikada Wilmar Barrios'a gösterdiği sarı kart ağır oldu. Onun dışında iyi bir maç yönetti, karşılaşmanın önüne geçmedi." sözlerini kullandı.



Rusya basını da Palabıyık hakkında olumsuz bir yorumda bulunmadı ve maça etki eden bir kararı olmadığı konusunda birleşti.



Ali Palabıyık, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan hakemlere maç başı 8 bin dolar (46 bin ?) ödeme yaptığı paranın da sahibi oldu. Devler Ligi'nde ülkemizi en son Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus temsil etmişti.



Rus ekibi Zenit'in kendi liginde attığı en güzel golleri izliyoruz...



