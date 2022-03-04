Almanya'dan aşırı sağcılar savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitti - Son Dakika
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Almanya'dan aşırı sağcılar savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitti

04.03.2022 16:26
Almanya'dan aşırı sağcılar savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitti

Almanya'dan aşırı sağcıların savaşa katılmak için Ukrayna'ya gittiği bildirildi.

Almanya'dan aşırı sağcıların savaşa katılmak için Ukrayna'ya gittiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, yaptığı açıklamada, ülkedeki aşırı sağcıların Ukrayna'da savaşmak istediğini belirterek, Alman güvenlik birimlerinin bu çevrelerden vatandaşların çatışmalara katılmak için bölgeye gittiği bilgisine sahip olduğunu aktardı.

Bu kişilerin sayısını tam olarak belirtemeyeceğini ancak 10 kişiden az olduklarını kaydeden Kall, güvenlik birimlerinin bu konuda duyarlı olduğunu ve bilinen aşırı sağcıları aradığını bildirdi.

Kall, bu kişilerin ülkeden çıkmasını engellemek için pasaportlarının elinden alınabileceğini ifade etti.

Almanya'daki Ukraynalıların ülkelerini savunmak için Ukrayna'ya gidebileceğini belirten Kall, hukuki olarak bunun engellenemeyeceğini söyledi.

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İçişleri Bakanlığı, Almanya, Ukrayna, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'dan aşırı sağcılar savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitti - Son Dakika


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