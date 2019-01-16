Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Balık Yemeye Mudanya'ya Geliyorlar

Almanya'dan Balık Yemeye Mudanya'ya Geliyorlar

16 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçılık yapan Tahir Uzanay'a Almanya'dan balık yemeye müşteri geliyor.

Almanya'dan Balık Yemeye Mudanya'ya Geliyorlar, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçılık yapan Tahir Uzanay'a Almanya'dan balık yemeye müşteri geliyor.

Mudanya'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Tahir Uzanay, yerli misafirlerden çok yabancı turistlere hizmet veriyor. Uzanay'a Almanya'dan balık yemeye gelen ziyaretçiler, yedikleri balıklardan memnun kaldığını dile getirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Bursa, Almanya, Mudanya, 3. Sayfa
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