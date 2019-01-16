Almanya'dan Balık Yemeye Mudanya'ya Geliyorlar
16 dakika önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçılık yapan Tahir Uzanay'a Almanya'dan balık yemeye müşteri geliyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçılık yapan Tahir Uzanay'a Almanya'dan balık yemeye müşteri geliyor.
Mudanya'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Tahir Uzanay, yerli misafirlerden çok yabancı turistlere hizmet veriyor. Uzanay'a Almanya'dan balık yemeye gelen ziyaretçiler, yedikleri balıklardan memnun kaldığını dile getirdi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:39 Kaynak: İHA
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