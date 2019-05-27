Almanya’dan bankalara konjonktürel sermaye tamponu
3 saat önce
Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ülkedeki bankalar için yüzde 0,25'lik konjonktürel sermaye tamponu getirilmesini önerdi.
Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ülkedeki bankalar için yüzde 0,25'lik konjonktürel sermaye tamponu getirilmesini önerdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:23
Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı
Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık
Sağlık Bakanlığı, Küba İle Aşı ve Kanser İlaçlarının Üretiminde İş Birliği Kararı Aldı
Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz