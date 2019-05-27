Son Dakika Haberleri: Almanya’dan bankalara konjonktürel sermaye tamponu

Almanya’dan bankalara konjonktürel sermaye tamponu

3 saat önce

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ülkedeki bankalar için yüzde 0,25'lik konjonktürel sermaye tamponu getirilmesini önerdi.

Almanya’dan bankalara konjonktürel sermaye tamponu, System.String[]
Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ülkedeki bankalar için yüzde 0,25'lik konjonktürel sermaye tamponu getirilmesini önerdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:23 
Ekonomi
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