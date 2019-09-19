Almanya'dan Başkan Esen'e kardeşlik mektubu

Almanya'nın Nürtingen şehrinin Belediye Başkanı Dr. Johannes Fridich'in, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e iletilmek üzere dostluk, kardeşlik ve karşılıklı işbirliği için kaleme aldığı mektubu, Türk sporcu Gökhan Arslan ve Alman sporcu arkadaşı Christoph Möhl tarafından, 7 bin km bisiklet yolculuğu sonrasında Esen'e ulaştırıldı.



Kendisine iletilmesi için gönderilen mektubu teslim almak üzere Konyaaltı Belediye Binası önünde Türk ve Alman bayraklarıyla iki sporcuyu karşılayan Esen, Alman mevkidaşı Dr. Johannes Fridich'e teşekkürlerini ve memnuniyetini dile getirdi. Mektubun içeriğinde, "Bugün iki sporcumuz Gökhan Arslan ve Chiristoph Möhl'ü karşılayacağınız için çok mutluyum. Nurtingen halkı adına size sevgi ve selamlarını iletiyorum. Müzik ve sanatın yanı sıra sporun yaş, köken ayırt etmeden insanları birleştirici özelliği göz önündedir. Dostluğumuzun temeli, bu dallara dayanarak daha güçlü olacağının kanısındayım. Böyle bir toplumsal ve birleştirici bir projeye imza attıkları için iki sporcumuzu kutluyorum. Nurtingen'de aktif Türk Dernekleri çoğunlukta olmakla birlikte, bu proje Türk-Alman dostluğunun simgesidir" mesajlarına yer veren Dr. Johannes Fridich, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i Türk-Alman dostluğu adına Nurtingen şehrine davet etti.



"7 bin kilometre dostluk ve kardeşlik taşıdınız"



Alman meslektaşının mektubunu okuyan Başkanı Esen, Türk-Alman dostluğunun pekiştirmek amacıyla 7 bin km yolu bisikletle Nurtingen şehrinden çıkıp Konyaaltı'na gelen ve 4 kez Dünya Kick Boks Şampiyonu olan Türk sporcumuz Gökhan Arslan ile Alman arkadaşı Chiristoph Möhl'e teşekkür etti. Esen, "Yükünüz dostluktu, yükünüz spordu. Bu dostluğu pekiştirici, ayrılıkları bertaraf eden güzel yönünü getirdiniz. Bize Nürtingen belediyesinden sevgi ve dostluk getirdiniz. İki ülkenin kardeşçe, dostça yaşayacağının mesajını getirdiniz. Sizin ve Nürtingen Belediye Başkanımız Johannes Fridich'in bize güzel mesajları için tekrar teşekkür ederim. Dostluk ve barış adına çok güzel bir etkinlik yaptınız" şeklinde duygularını ifade etti.



Möhl: "Türkiye'de çok iyi karşılandık"



Türk sporcu Gökhan Arslan, Başkan Semih Esen'e Antalya'da karşılama düzenlenmesinden dolayı teşekkür ederek, "Nürtingen Belediye Başkanımızın mektubunu size getirdik. Alman dostumuz Christoph Möhl ile güzel bir yolculuk geçirdik" dedi.



Alman Bisikletçi Christoph Möhl ise "Karşılama için sizlere çok teşekkür ederiz. Dostluk adına yaptığımız bu 3'üncü tur. Alman ve Türk dostluğunu en güzel örnekleyen bir tur oldu. Bizim bu dostluğumuz hep yüreğimizdedir. Yolculuğumuz sırasında Türkiye'nin hangi kentine gittiysek, çok iyi karşılandık. Bundan dolayı Türk halkına çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Karşılama sonrasında Başkan Semih Esen, Türk sporcumuz Gökhan Arslan'a Alman Bayrağını, Alman sporcu arkadaşı Möhle ise bağımsızlığımızın ve şehitlerimizin simgesi olan Türk Bayrağını vererek iki sporcu ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdikten sonra, sporcuları makamında ağırladı. - ANTALYA