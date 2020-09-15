Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan gurbetçi, Kırklareli'ne ulaştı - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinden bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Recai Pak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine geldi.

Köln'den ağustosta yola çıkan 46 yaşındaki Pak, Avrupa yolculuğunun ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Edirne'den sonra Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gelen Pak, Lüleburgaz Belediyesinin Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde konakladı.

Pak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ardından diğer Türk cumhuriyetlerini de bisikletiyle gezmeyi planladığını söyledi.