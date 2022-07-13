Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan çift, Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika
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Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan çift, Beypazarı'nda mola verdi

13.07.2022 15:22
Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan çift, Beypazarı'nda mola verdi

Almanya'nın Münih şehrinden bisikletleriyle yola çıkan Luis-Gianna Gwinner çifti, yolculuklarının ikinci ayında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.

Almanya'nın Münih şehrinden bisikletleriyle yola çıkan Luis-Gianna Gwinner çifti, yolculuklarının ikinci ayında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.

Luis Gwinner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Viyana, Budapeşte, Sırbistan, Belgrad ve Bulgaristan'dan geçerek eşiyle Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

Geçtikleri ülkelerde konakladıklarına değinen Luis Gwinner, "İki aydır yollardayız. Yolculuğumuz 3 bin kilometreyi geçti. Türkiye'de de birçok il ve ilçe geçerek Beypazarı'na ulaştık." dedi.

Beypazarı'nda dinlenmelerinin ardından yolculuklarına Ankara'ya doğru devam edeceklerini belirten Luis Gwinner, şunları anlattı:

"Oradan Tuz Gölü'ne gideceğiz. Tuz Gölü'nü gezmemizin ardından Kapadokya'ya gideceğiz. Oraları da görmek arzusundayız. Ardından Ermenistan'a geçeceğiz ve Ermenistan gezimizin ardından rotamız İran. Beypazarı'nda bize yardım ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz. Bizimle yakından ilgilendiler. Döndüğümüzde, bisikletiyle yola çıkacak olanlara mutlaka Beypazarı'nı önereceğiz."

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Kaynak: AA

Beypazarı, Almanya, Ankara, Münih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan çift, Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan çift, Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika
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