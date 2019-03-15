Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Brexit açıklaması

Almanya'dan Brexit açıklaması

1 saat önce

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın her zaman düzensiz Brexit'in kimsenin çıkarına olamayacağını dile getirdiğini belirtti.

Almanya'dan Brexit açıklaması, System.String[]
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın her zaman düzensiz Brexit'in kimsenin çıkarına olamayacağını dile getirdiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:05 

Berlin, Almanya, Ekonomi
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