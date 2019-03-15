Almanya'dan Brexit açıklaması
1 saat önce
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın her zaman düzensiz Brexit'in kimsenin çıkarına olamayacağını dile getirdiğini belirtti.
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin
'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya
'nın her zaman düzensiz Brexit'in kimsenin çıkarına olamayacağını dile getirdiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:05
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