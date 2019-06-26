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Almanya'dan çalınan lüks araç Mersin'de bulundu

1 saat önce

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bir şahsın yurt dışından aldatıcı işlemlerle gümrük vergileri ödenmeksizin ülkeye araç girişi yaptığını tespit etti.

Almanya'dan çalınan lüks araç Mersin'de bulundu, System.String[]
MERSİN İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bir şahsın yurt dışından aldatıcı işlemlerle gümrük vergileri ödenmeksizin ülkeye araç girişi yaptığını tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, aracın Mersin Gümrük Müdürlüğünce yapılan şase numarası sorgusunda Türkiye'ye girişinin bulunmadığı, Interpol sorgusunda ise Almanya'da çalıntı kaydı ile arandığı tespit edildi.

Araç, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konularak Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:58 
Almanya, Araç, Mersin, Güncel
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