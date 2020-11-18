Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım - Son Dakika

Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım

18.11.2020 18:21
Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım, System.String[]

Almanya, Covid-19'a yakalanan hastaların tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardımda bulundu.

Almanya, Covid-19'a yakalanan hastaların tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardımda bulundu. Alman doktorların da deneyim alışverişinde bulunmak ve Kırgız laboratuvarlarında teşhis için destek sağlamak üzere Kırgızistan'a gelmesi bekleniyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, Almanya Büyükelçiliği yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisi için 30 hava oksijen karıştırıcı, tıbbi malzeme ve sarf malzemeleri teslim etti. Teslim törenine Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bakıt Cangaziyev ve Almanya'nın Bişkek Büyükelçiliği Geliştirme Daire Başkanı Torge Mattisen katıldı. İkili işbirliği kapsamında Kırgızistan'daki Covid-19 hastalarının tedavisi için teslim edilen yardım, Alman Uluslararası İşbirliği Derneği'nin desteğiyle sağlandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Cangaziyev, korona virüs ile mücadelede sağlık sektörüne gösterilen destek için teşekkür ederek, tıbbi ekipmanların çok yakın bir zamanda ülkenin sağlık kuruluşlarına ihtiyaca göre dağıtılacağını söyledi.

Almanya, salgın nedeniyle Kırgızistan'a daha önce koruyucu giysiler, PCR testleri için sarf malzemeleri ve hijyen malzemeleri teslim etmişti. Almanya tarafından finanse edilen Celal Abad'daki hastane Covid-19 hastalarını tedavi etmek amacıyla bu yılın Temmuz ayı başlarında acil olarak hizmete açılmıştı.

ALMAN DOKTORLAR DA YARDIM İÇİN KIRGIZİSTAN'A GELECEK

Kırgız laboratuvarlarında deneyim alışverişinde bulunmak ve teşhis için destek sağlamak amacıyla Alman uzman doktorların Kırgızistan'a gelmesi bekleniyor.

Covid-19'un ilk olarak 18 Mart'ta görüldüğü Kırgızistan'da bu hastalığa yakalanan kişilerin sayısı 8 buçuk ayda 67 bin 894'e, hastalığı yenerek sağlığına konuşanların sayısı 58 bin 846'ya yükseldi. Bin 212 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım

Kırgızistan, Koronavirüs, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Bir eliyle çocuğunu tuttu, diğer eliyle Azeri modeli öldüresiye dövdü! O anlar kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi         
17:40
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti         
15:55
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı         
13:47
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 18:41:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'dan Covid-19 hastalarının tedavisi için Kırgızistan'a tıbbi yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei