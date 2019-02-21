Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Dijitalleşmeye 5.5 Milyar Euro

Almanya'dan Dijitalleşmeye 5.5 Milyar Euro

38 dakika önce

YASA gereği eyaletlerin bütçesinden de yüzde 11 katkı yapılacak.

Almanya'dan Dijitalleşmeye 5.5 Milyar Euro, System.String[]
YASA gereği eyaletlerin bütçesinden de yüzde 11 katkı yapılacak. Böylece eğitimin dijitalleşmesine yönelik yapılacak yatırımlar için gerekli para olan 5.5 milyar Euro tamamlanacak. Hükümet, hazırladığı plan çerçevesinde bu yıl içinde dijitalleşme için 3.5 milyar Euro harcayacak. Geri kalan 2 milyar Euro ise önümüzdeki dört yıl içinde yatırıma aktarılacak. Almanya'da yaklaşık 40 bin okulun her birine dijitalleşmesi için 137 bin Euro yatırım yapılacak.

Almanya'da ilk ve orta dereceli okullarda 11 milyon öğrenci bulunuyor. Bu durumda öğrenci başına 500 Euro harcanmış olacak. 5.5 milyar Euro'nun eyaletlere dağlımı ise nüfusu ve topladığı vergi göz önünde tutularak gerçekleşecek. Örneğin; Berlin'deki okullar için 260 milyon Euro federal bütçeden, 26 milyon Euro da eyalet hükümetinin bütçesinden aktarılacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:20 

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