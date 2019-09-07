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Almanya'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan ailelere destek verdi

1 saat önce

Çocukları terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin eyleminden etkilenen İbrahim Demirci, Almanya'dan Diyarbakır'a gelerek ailelere destek verdi.

Almanya'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan ailelere destek verdi, System.String[]

Çocukları terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin eyleminden etkilenen İbrahim Demirci, Almanya'dan Diyarbakır'a gelerek ailelere destek verdi.


Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 5'inci gününde devam ederken, ailelere bir destek de Almanya'dan geldi. Almanya'dan ailelere destek vermek için Diyarbakır'a gelen İbrahim Demirci, Türkiye'de şehidi olmayan kentin, kasabanın, köyün olmadığını söyledi. Demirci, "Yazık değil mi bu ülkeye. Hepimiz beraberce bu ülkede yaşıyoruz, hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Dünyaya kafa tutuyoruz ama dünyanın yarısı da bizimle uğraşıyor. Yeterki böyle birlik ve beraberlik sağlansın. Almanya'dan Diyarbakır'a bu ailelere destek vermek için geldim" dedi.


Ailelerin oturma eylemi sürüyor. - DİYARBAKIR

İbrahim Demirci, Diyarbakır, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:06 Kaynak: İHA
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