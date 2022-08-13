Dünya turuna çıkan iki Alman bisikletli, Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika
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Dünya turuna çıkan iki Alman bisikletli, Beypazarı'na ulaştı

13.08.2022 15:29
Dünya turuna çıkan iki Alman bisikletli, Beypazarı'na ulaştı

Almanya'dan dünya turuna çıkan iki bisikletli, Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi.

Almanya'dan dünya turuna çıkan iki bisikletli, Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi.

Münih'ten bisikletleriyle yola çıkan Almanyalı Matthias Wagner ve Sonza Welte, farklı ülkelerden geçerek Beypazarı ilçesine geldi.

Wagner, yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın ismini televizyon kanallarından öğrendiklerini, bu nedenle rotalarına ilçeyi de eklediklerini söyledi.

İlçede bisikletleriyle tur attıklarına değinen Wagner, şunları kaydetti:

"Beypazarı ilçesinde bir akşam konakladık ve şimdi de yolumuza devam edeceğiz. Buradan Tuz Gölü'ne, oradan da peribacalarıyla ünlü Nevşehir'e hareket edeceğiz. Yolculuğumuz sırasında ülke ziyaretlerinde bulunduk, şu ana kadar 6200 kilometre yol aldık."

Wagner, kendilerini Beypazarı'nda yardımcı olan Kültür Müdürü Zafer Poyraz'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Beypazarı, Almanya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya turuna çıkan iki Alman bisikletli, Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya turuna çıkan iki Alman bisikletli, Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika
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