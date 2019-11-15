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Almanya'dan en az 270 terörist PKK/YPG saflarına katıldı

6 saat önce

Almanya'dan 2013'ten bu yana terör örgütü PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 teröristin ayrıldığı açıklandı.

Almanya'dan en az 270 terörist PKK/YPG saflarına katıldı, System.String[]

Almanya'dan 2013'ten bu yana terör örgütü PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 teröristin ayrıldığı açıklandı.

Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan analizde, PKK/YPG saflarında yer almak için 2013'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının en az 270 olduğu, bunlardan en az 22'sinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeşitli terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilenler arasında Şiyar Gabar kod adlı Jakob Riemer, Sara Dorşin kod adlı Sarah Handelmann, Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser de bulunuyor.

Analizde, PKK'nın 2002'den bu yana yasaklı terör örgütleri arasında yer aldığı da hatırlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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