Son Dakika Haberleri: Almanya'dan En Çok Türkiye'ye Havale Yapılmış

Almanya'dan En Çok Türkiye'ye Havale Yapılmış

1 saat önce

WIRTSCHAFTSWOCHE'nin Federal Almanya Merkez Bankası verilerine dayandırarak verdiği haberde, Almanya'daki göçmenlerin 2018 yılında ülkelerine gönderdikleri paranın toplam 5.1 milyar Euro olduğu, bunun da bir rekor kabul edilebileceği belirtildi.

Almanya'dan En Çok Türkiye'ye Havale Yapılmış, System.String[]
WIRTSCHAFTSWOCHE'nin Federal Almanya Merkez Bankası verilerine dayandırarak verdiği haberde, Almanya'daki göçmenlerin 2018 yılında ülkelerine gönderdikleri paranın toplam 5.1 milyar Euro olduğu, bunun da bir rekor kabul edilebileceği belirtildi. Dergi, geldikleri ülkelere para gönderenler listesinde Türklerin birinci sırada yer aldığını duyurdu. Haberde, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin vatandaşlarının, ülkelerine yaptıkları havale miktarları şu şekilde verildi: Polonya 468 milyon Euro, Romanya 395 milyon Euro, İtalya 363 milyon Euro.

Haberde, AB sınırları dışındaki ülkelere gönderilen havalelerde ciddi bir artış olduğu belirtildi. Eritre, Nijerya ve Tunusa 20'şer milyon Euro gönderildiği, 2015 yılında 18 milyon Euro'nun gönderildiği Suriye'ye geçtiğimiz yıl 189 milyon Euro havale edildiği belirtildi. Almanya'daki Fas vatandaşlarının ülkelerine gönderdikleri havalelerde ise düşüş oldu. 2017'de 50 milyon Euro gönderilen Fas'a geçen yıl 18 milyon Euro havale edildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 
Avrupa Birliği, Merkez Bankası, Almanya, Güncel
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