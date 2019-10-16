Son Dakika Haberleri: Almanya'dan estetik cerrahi reklamlarına yasal frenleme
Son Dakika Güncel Almanya'dan estetik cerrahi reklamlarına yasal frenleme

Almanya'dan estetik cerrahi reklamlarına yasal frenleme

1 saat önce

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede gençleri hedef alan estetik plastik cerrahi reklamlarının yasaklanacağını söyledi.

Almanya'dan estetik cerrahi reklamlarına yasal frenleme, System.String[]

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede gençleri hedef alan estetik plastik cerrahi reklamlarının yasaklanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Spahn, yaptığı açıklamada, estetik plastik cerrahi operasyonlarının gençler arasında reklamlarla teşvik edilmesinin yanlış bir mesaj niteliğinde olduğunu belirtti.

Spahn, yasaklama konusunda kanun teklifinin birkaç gün içinde Alman parlamentosuna sunulacağını bildirerek, "Toplumumuzun gençlere vermesi gereken mesaj 'Olduğun halinle güzelsin' olmalı." diye konuştu.

Estetik plastik cerrahi prosedürlere yönelik reklamların gençlere farklı ve yanlış mesajlar verdiğine dikkati çeken Spahn, bu reklamların ameliyat yoluyla görünüşlerini değiştirmek için gençlerin baskı altına alındığını kaydetti.

Estetik plastik cerrahi reklamlarını hedef alan yeni yasanın, sosyal medya dahil olmak üzere 18 yaşın altındaki herkese yönelik tanıtım materyallerini kapsıyor.

Alman Estetik Cerrahi Derneği'nin de söz konusu reklam yasağını desteklediği belirtiliyor

fahrettin koca, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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