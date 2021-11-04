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Almanya'dan Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı - Son Dakika

Almanya'dan Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı

04.11.2021 18:01
Almanya'dan Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyinde çatışmaların bir yıldır devam ettiğine dikkati çekerek, "İlgili tüm taraflar çatışmayı derhal durdurmalıdır. Biz müzakereleri teşvik etmek ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Oromo Kurtuluş Ordusu da dahil olmak üzere tarafların saldırılarını derhal durdurmaları gerektiğini vurgulayan Maas, "Etiyopya hükümeti hava saldırılarını sona erdirmeli ve seferberlik çağrılarından kaçınmalıdır. Etnik güdümlü nefret söylemi Etiyopya'nın birliği için zehirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde insani durumun felaket boyutlarına ulaştığına işaret eden Alman Bakan, insani yardım çalışanlarının hayat kurtarmak ve işlerini yapabilmeleri için bölgeye sınırsız erişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu ile birlikte bir araştırma raporu yayınlamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Maas, açıklamasında "Raporda açıklanan ciddi insan hakları ihlalleri sonuçsuz kalmamalıdır." çağrısında bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'dan Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı - Son Dakika


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