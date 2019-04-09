Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Geldi, İnegöl'de Muhtar Oldu

Almanya'dan Geldi, İnegöl'de Muhtar Oldu

55 dakika önce

Almanya'dan doğup büyüdüğü Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek muhtar adayı olan Ayşe Gündan, abisi ve akrabalarıyla yarıştığı seçimi kazanarak mazbatasını aldı.

Almanya'dan Geldi, İnegöl'de Muhtar Oldu, System.String[]
Almanya'dan doğup büyüdüğü Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek muhtar adayı olan Ayşe Gündan, abisi ve akrabalarıyla yarıştığı seçimi kazanarak mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde doğduğu büyüdüğü Bilalköy Mahallesi'ne Almanya'dan gelip muhtar adayı olan Ayşe Gündan, girdiği seçimlerde rakipleri abisi ve akrabalarına fark atarak seçimi kazandı.

Ayşe Gündan mazbatasını düzenlenen törenle aldı. Muhtarlığa nasıl karar verdiğini açıklayan Gündan, "Almanya'dan geldim muhtarlık için adaylığımı koyduğumda açıkçası bu kadar çabuk gelişeceğini düşünmüyordum. Uzun süredir Almanya'da yaşadığım için emekli olduktan sonra hep hayalimde köyüme muhtar olmak vardı. Eşimin ve çocuklarımın desteğiyle köyüme muhtar adayı oldum ve kazandım. İnşallah köyüme iyi hizmetler yaparım ama herkesin desteğiyle tabii ki. Bana destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben sıfır atık projesini çok destekliyorum. Almanya'da yaşadığım için bunu çok iyi biliyorum. Onun içinde projelerim var. Belediye başkanından da destek istedim kendisi de destek vereceğini söyledi. Rakiplerimden biri abim diğerleri de yakın akrabalarımız. Abim dahil hepsinin önüne geçip muhtar oldum çok mutluyum yapılan seçimlerde abim en sonucu oldu" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:27 Kaynak: İHA
Bursa, İnegöl, Almanya, Güncel
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