Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Gelecek Turist Sayısında Rekor?

Almanya'dan Gelecek Turist Sayısında Rekor?

24 dakika önce

Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında 2019 yılında rekor bekleniyor. Erken rezervasyon satışlarında yılın henüz başında yüzde 123 artış kaydedildi.

Almanya'dan Gelecek Turist Sayısında Rekor?, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile yaptığı görüşmenin ardından Türk turizminde gerçekleşen büyümeye işaret ederek "Hem Türkiye'ye gelen kişi sayısı hem de turizm geliri beklentilerin üzerinde artış gösteriyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası temasları kapsamında dünyanın en büyük seyahat endüstrisi örgütlerinden Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV)'nin Başkanı Norbert Fiebig ile bir araya geldi.

Berlin'de gerçekleşen görüşmede, Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısına ilişkin yıl bazında kıyaslamalar yapıldı.

DRV'nin açıkladığı rakamlara göre, erken rezervasyon satışları yüzde 123, ciro ise yüzde 140 oranında arttı.

Bakan Ersoy, erken rezervasyon satışlarındaki yüzde 123'lük artışın yılın henüz başında kaydedildiğine işaret etti ve "Almanya'dan gelecek turist sayısında bu yıl rekor bekliyoruz. Herr Fiebig ile yaptığımız toplantı oldukça verimli geçti. İki ülkenin turizm potansiyelinin yanı sıra nitelikli Alman turistlerin Türkiye'ye gelmesi için izlenecek yol haritasını da ele aldık." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:17 Kaynak: Bültenler

Türkiye, turist, Almanya, Güncel
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