Almanya'dan gelecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Almanya'dan gelecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Almanya'dan Bitlis'e getirilecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Almanya'dan Bitlis'e getirilecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'dan kalkan uçakla Bitlis'e getirilecek vatandaşlar, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Beşminare Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinada kalacak. Yurtta misafirler için odalara, el dezenfektanı, temizlik malzemeleri, havlu, terlik, çay, şeker, diş fırçası ve diş macunu bırakıldı. "Misafirlerimizi yurdumuzda 5 yıldızlı otel konforunda ağırlayacağız" Yurttaki hazırlıkları inceleyen Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Serkan Buhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Almanya'dan gelecek misafirler için hazırlık yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın öncülüğünde Almanya'dan kente gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten Buhan, "Beşminare Kız Yurdu'nda hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirler için 192 oda hazırladık. Her odamızda bir kişi kalacak ve odalara kişisel temizlik malzemelerini bıraktık. Misafirlerimizi yurdumuzda 5 yıldızlı otel konforunda ağırlayacağız." diye konuştu. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Bitlis Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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