ALMANYA'DAN GELEN BAYRAM HEDİYESİ, HASTA KARDEŞLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika

İZMİR'de tedavi gören anemi hastası Filiz (8) ve Zeynep Eren (6) kardeşler, Almanya'dan 2 yaşındaki Elisa Fatma Meşekoparan adına hediye olarak gönderilen akülü araba ile bayram sevinci yaşadı.

Batman'da yaşayan Şerife (33) ile Hifzullah Eren (38) çiftinin kızları Filiz ve Zeynep kardeşlere, birkaç ay arayla, kan hücrelerinin üretimi için gerekli kök hücrelerin yetersizliği nedeniyle oluşan bir kansızlık hastalığı olan 'aplastik anemi' teşhisi konuldu. Dünya Bankası'ndan bulunan uyumlu ilik sayesinde Filiz'in nakil işlemi gerçekleştirildi, Zeynep ise nakil bekliyor. İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 ay önce tedavilerine başlanan ve bayramı akrabalarıyla arkadaşlarından uzak geçirecek olan Filiz ve Zeynep Eren, Almanya'da yaşayan Elisa Fatma Meşekoparan adına gönderilen bayram hediyesi akülü arabayla mutluluk yaşadı.

'HEYECANDAN UYUYAMADILAR'

Bayramda kızlarının tedavisi için evlerinden ayrı olacaklarını ifade eden Şerife Eren, "İzmir'e geleli 8 ay oldu. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin evlerinde kalıyoruz. Akülü arabaya binmek çocuklarımızın hayaliydi ancak imkanımız olmadığı için alamamıştık. Sosyal medyada çocuklarımın bu istediğini paylaştık. Hediyenin geleceğini duyan kızlarım heyecandan uyuyamadı. Sürekli akülü arabanın ne zaman geleceğini sordular. Kızlarım adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK BİZE YETİYOR'

Almanya'dan Türkiye'deki anemi hastası kardeşlere bayram sevinci yaşatabilmek için yardım eli uzatan ailenin, sosyal medyadaki 'Bucalılar' hesabından yapılan paylaşım üzerine harekete geçtiğini dile getiren grup üyelerinden Ayhan Ergüç, "4 nesildir Almanya'da yaşayan İzmir Bucalı ailemiz sayfamızda paylaştığımız anemi hastası kardeşlerin akülü araba isteğini görmüş. 2 yaşında olan Elisa Fatma'nın dedesi bizimle irtibata geçti. Ona bayram hediyesi almak yerine bu kardeşlerimizin isteğini yerine getirelim demişler. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bize yetiyor" diye konuştu.