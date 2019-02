Almanya'dan Gelen Obezite Hastası Üç Kardeş Denizli'de Sağlığına Kavuştu

Almanya'da yaşayan morbid obez (kilosu hastalık boyutuna ulaşan) üç kız kardeş, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Almanya'da yaşayan Pınar Arman (30), Burcu Kalender (27) ve Eda Kalender (22) kardeşlerin, hem fazla kiloları hem de ailesel pıhtılaşma sorunları nedeniyle ciddi sağlık problemleri bulunuyordu.



Kardeşlerden 145 kilogram ağırlığındaki Pınar'ın yüksek tansiyon ve uyku apnesi, Burcu'nun epilepsi, kalp kapak problemi ve guatr hastalığı, Eda'nın ise kronik astım ve kalbinde delik vardı.



Uzun yıllar diyet ve egzersiz programlarına rağmen kalp ve akciğer sorunları nedeniyle fazla kilolarından kurtulmayı başaramayan üç kız kardeş, ameliyat olmaya karar vererek Almanya'dan Denizli'ye geldi ve PAÜ Hastanesine başvurdu.



PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Raşid Aykota tarafından gerçekleştirilen kapalı tüp mide operasyonu sonrası 1 saatte ayağa kalkıp yürüyen üç kardeş, üçüncü günde sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.



Aykota, yaptığı açıklamada, üç kız kardeşin, morbid obezite ve tıpta Faktör V Leiden mutasyonu olarak adlandırılan genetik pıhtılaşma problemi nedeniyle kendilerine başvurduklarını belirtti.



Üç kız kardeşin mide küçültme ameliyatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Aykota, "Obezite, gerek sıklığı gerek sonuçları açısından çağımızın en önemli sağlık sorunudur. Obezitenin kendisi, tüm nedenlere bağlı ve kardiyovasküler nedenlere bağlı ölüm riskini artıran önemli bir hastalıktır." dedi.



"Diyet ve yaşam biçimi değişiklikleri, her hasta için etkili olmayabilmektedir"



Obezitenin, hipertansiyon, dislipidemi, tip 2 diyabetes mellitus (şeker hastalığı), felç, eklem sorunları, uyku apne sendromu ve bazı tür kanserlerin sıklığını artıran önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Aykota, "Obezite ve neden olduğu hastalıkların, insan ve toplum yaşamı üzerinde sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikososyal ve ekonomik olarak önemli etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Obezite tedavisinde kullanılan diyet ve yaşam biçimi değişiklikleri, her hasta için etkili olmayabilmektedir." diye konuştu.



İlaçların uzun vadeli etkinliklerinin sınırlı olduğunu dile getiren Aykota, "Bu gerekçeler nedeniyle obezitenin cerrahi tedavisi her geçen gün daha da artan bir ilgi görmektedir. Hastanemizde obezite ameliyatları yaklaşık 10 yıldır güvenle yapılmaktadır. Son yıllarda yurt dışından ülkemize ameliyat olmak için gelen hastaların tercih ettiği bir merkez olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer de sağlık turizmi yetki belgesi ile tescilli hastanelerinde hem yurt içi hem de yurt dışı hastalara sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Hastanemiz açıldığı günden itibaren kalite politikamız çerçevesinde turistlerin sağlığını önemseyen bir kurumduk, şimdi yetki belgesi ile tescillenerek sağlık turizmi kapsamında daha iyi hizmet vermeye başladık. Bu konuda desteğini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a teşekkür ederiz."

