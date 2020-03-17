Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
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Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

22 dakika önce

Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine uçakla İstanbul'a gelen yolcular, 3 otobüsle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna getirildi.

Almanya'dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine uçakla İstanbul'a gelen yolcular, 3 otobüsle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna getirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların hafta sonu durdurulması üzerine bu ülkelerde geçici şekilde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından Türk Büyükelçiliklerine 3 bin 614 kişi yurda dönmek için başvuruda bulundu.

Bu kapsamda Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

Türk Hava Yollarının TK 1630 sefer sayılı uçağıyla yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta bulunan 2'si bebek 108 yolcuyu taşıyan ilk uçak, saat 14.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı'nda uçakların inmesi için özel bir bölge oluşturuldu. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı özel korumalı kıyafetleri olan sağlık ekipleri karşıladı.

Ayrıca bu alanda polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, jandarma ve polis eşliğinde 3 otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna getirildi.

Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

9 Avrupa ülkesinden gelen vatandaşlar İstanbul'daki 3 KYK yurduna yerleştirilecek

9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlar için Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.

Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi.

İstanbul, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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